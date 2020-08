Ganz: "Non aver preso nessun gol è un bel segnale. Dobbiamo migliorare ancora ma siamo sulla strada buona"

Intervenuto al termine della vittoria su San Marino per 5-0, il tecnico del Milan femminile Maurizio Ganz ha parlato del momento della squadra rossonera. Queste le sue parole: "Settimana scorsa ci è mancata la finalizzazione, perché abbiamo sbagliato 4-5 occasioni, stavolta invece abbiamo concretizzato molto e velocemente. Sono felice per il gol di Agard, glielo avevo pronosticato, sui calci di punizione è bravissima. Sono contento per Grimshaw, autrice di una doppietta importante, e per Dowie. E voglio sottolineare anche il grandissimo lavoro di Valentina Giacinti: ha combattuto, non ha segnato ma segnerà gol importanti nelle prossime gare. I numeri parlano per lei. Mi dispiace per Jane che nel riscaldamento ha avuto un risentimento muscolare. Credo che tutte le ragazze che sono entrate abbiano fatto molto bene. Dobbiamo arrivare a mettere minutaggio a tutte le calciatrici e questa è la strada giusta. Chiaro che questo schema di gioco è differente da quello dello scorso anno, dovremo migliorare ma lo stiamo facendo in fretta. Ora godiamoci la vittoria e poi come sempre lavoreremo sulla qualità del gioco, dei passaggi e sulla voglia di andare a segnare e di non subire reti. Non aver preso nessuno gol in queste due partite è un bel segnale".