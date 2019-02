Gasperini a DAZN: "Eravamo in completo controllo, poi Piatek ha spaccato la partita"

Al termine di Atalanta-Milan, Gasperini ha commentato così la sfida a DAZN: "Abbiamo fatto la partita giusta, il gol prima dell'intervallo ha cambiato tutto in una gara che stavamo conducendo molto bene. Tutto era in controllo per portare la vittoria a casa, poi i gol di Piatek ci hanno tolto energie mentali. Lì siamo caduti".

Prova fallita? "È vero, era una grande chance. Alcune le abbiamo sfruttate come contro la Roma, oggi no a causa del gol di Piatek nel primo tempo. Eravamo in sicurezza e dominio, ci ha creato difficoltà quella girata. Le giocate individuali hanno cambiato il risultato, il Milan in vantaggio ha fatto meglio di noi".

La scelta di Djimsiti: "Aveva fatto una grande partita fino alla girata di Piatek, ci consentiva di aver fisico e superiorità aerea. Sul primo gol, Piatek è stato straordinario, non c'è nulla da fare o da dire. Su un cross dalla trequarti che di solito leggiamo bene, lui l'ha trasformato in oro. Ma ne esco con voglia di ripartire più forte, non siamo per nulla ridimensionati. L'unico rimprovero che faccio è stato un calo di convinzione, non deve più succedere perché questa Atalanta deve giocare senza pressioni. Forse sentivamo troppo la partita, quando abbiamo visto sfuggire il risultato abbiamo mollato".

Il cambio di Gomez: "Ha preso subito una botta, all'inizio della gara, poi era chiaramente in difficoltà e ho voluto inserire un ragazzo fresco".