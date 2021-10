Gasperini a DAZN: "Ho visto un Milan forte, mi ha fatto una grande impressione"

Gian Piero Gasperini, tecnico bergamasco, si è così espresso a DAZN nel post Atalanta-Milan: "Abbiamo preso un goal dopo 30 secondi e uno a fine primo tempo, in mezzo abbiamo avuto opportunità per pareggiare. Se fosse finito 0-1 il primo tempo c'erano più possibilità di pareggiare, poi nel secondo tempo è subentrata un po' di sfiducia ed è stato sempre più difficile. Il Milan è stato sempre molto bravo nel ripartire. La partita si è messa nel modo migliore per loro, ma potevamo raddrizzarla subito. Non siamo stati fortunati in qualche situazione, come con Pessina. È un periodo un po' così, ma ci sono stati alcune occasioni buone".

Sui cambi: "Quando inserisci più attaccanti lo fai col pensiero che possano crearti più occasioni, ma sia Ilicic che Muriel non sono in condizione e abbiamo fatto molto meno rispetto al primo".

Sul Milan: "Contro l'Inter è stata una partita più equilibrata, mentre quella di questa sera è stata condizionata dal goal dopo 30 secondi. Ho visto un Milan molto forte comunque, molto veloce, con caratteristiche che in Italia non si hanno. Stesse caratteristiche nostre? Noi abbiamo altre caratteristiche, loro come rapidità e velocità, se hanno possibilità di giocare di rimessa, diventano pericolosi. Noi potevamo pareggiarla, ma ciò non toglie niente ai meriti del Milan che mi ha fatto veramente una grande impressione".