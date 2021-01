Gasperini: "Rigori al Milan? Questione di bravura e esperienza. Noi non abbiamo quasi mai penalty"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Udinese, l'allenatore dell'Atalanta Gasperini ha parlato dei rigori assegnati al Milan. Queste le sue parole: ”Sicuramente è anche una questione di bravura. L’esperienza? È una qualità anche quella. Noi non abbiamo quasi mai rigori. Il numero di rigori può fare la differenza. Su quello non siamo tra quelli più premiati”.