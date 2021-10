Gasperini su Maignan: "Il Milan ha dimostrato di saper vendere e rinforzarsi"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, si è così espresso, come riportato dal live di TMW, in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan su Maignan e Donnarumma: "Ci sono tantissimi portieri bravi, ma vale anche per altri ruoli. Alcuni giocatori ritenuti determinanti, che poi sono andati via, sono stati sostituiti. Il Milan, come altre squadre, ha dimostrato di saper vendere e rinforzarsi".