Gattuso a MTV: "Rispetto per l’Olympiacos. Non dobbiamo farci sorprendere"

Alla vigili della sfida di Europa League contro l’Olympiacos, il tecnico rossonero, gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di Milan TV.

Sulla sua esperienza in Grecia: "È stata una tappa fondamentale per crescere. Mi hanno dato tanto a livello affettivo, ma è stato faticoso, perché non c’erano le condizioni migliori per lavorare. Ma sapevo a cosa andavo incontro. Ho pensato anche a tante cose buone. Ho conosciuto un popolo orgoglioso di portare avanti i suoi valori, che attraversava un momento a livello economico non positivo".

Sul match di questa sera: "Partita molto difficile. Qui con l’Ofi Creta ho preso cinque gol. C’è un clima incredibile, ho rivisto anche la sconfitta della Juve in Champions nella stagione 2014-2015. È un ambiente non facile. Dobbiamo essere bravi a non sottovalutarli e a non farci sorprendere, loro sicuramente partiranno forte".

Sull’importanza di certe partite: "Gare come questa possono farti crescere non solo a livello tecnico ma anche caratteriale, di mentalità. Dentro questa partita ci saranno aspetti tecnici, ma anche emotivi ed emozionali. Dobbiamo essere bravi a gestire questo. Possiamo fare un salto importante".

Sull’Olympiacos: "Loro hanno tanta esperienza, giocano da tanti anni con continuità in competizioni europee, più in Champions che in Europa League. È una squadra fastidiosa, molto veloce: se gli dai campo aperto possono metterti in difficoltà. È una delle squadre che fa più possesso palla. Dobbiamo rispettare l’avversario perché ci può mettere in grandissima difficoltà".