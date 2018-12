Gattuso a MTV: "Senza qualità, gara piatta. Kessié e Bakayoko out? Dovrò studiarmi qualcosa"

Queste le parole di mister Gattuso a Milan TV al termine di Bologna-Milan: "Stasera abbiamo tenuto tanto il pallone ma con una manovra sterile, senza creare gioco, contro una squadra che ha rinunciato a giocare dal primo minuto. Ma ce lo aspettavamo, era così che pensavamo potessero affrontarci. L'Inter qui è passata negli ultimi minuti grazie a delle grandi giocate individuali, a noi invece è mancata la stoccata, la verticalità, abbiamo palleggiato in modo lento. Il problema è tutto qua, a livello qualitativo è stata una cattiva prestazione".

Suso e Çalhanoglu opachi: "Ci sta, in una stagione tutti hanno un calo. Oggi abbiamo provato a giocare in zona centrale ma eravamo tutti marcati a uomo, avevano più spazio i nostri terzini ma non li abbiamo sfruttati. Noi abbiamo caratteristiche precise, possiamo anche crossare molto ma non abbiamo torri. Poi giocare con due punte di modulo non significa attaccare di più. Quando usavamo il 4-3-3, con Jack e Hakan riempivamo meglio l'area. Oggi ci è mancata la qualità e l'ultimo passaggio, eravamo piatti e con un calcio scolastico".

La tenuta difensiva: "Abbiamo subito qualche ripartenza ma oggi dietro abbiamo fatto bene, l'unica mia preoccupazione erano i piazzati perché sono più alti di noi. Possiamo fare bene in tutti i reparti, ottimi in difesa ma con poca qualità in attacco".

Il centrocampo verso la Fiorentina: "Domani comincio a pensare a qualcosa. Perdiamo due pedine importanti, cercherò sicuramente di mettere la squadra migliore in campo nel tentativo di muovere ancora la nostra classifica. Ci teniamo questo punto, con molta delusione, ma guardiamo avanti".