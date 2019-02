Gattuso a MTV: "Vi spiego perchè ero preoccupato. Piatek non è solo un goleador, la mia testa è già a martedì"

Ecco le parole di Rino Gattuso a Milan TV dopo il successo contro l'Empoli:

Sulla partita: "Abbiamo perso il filo nel primo tempo, abbiamo giocato troppo perimetrali. Anche il palleggio è stato troppo lento, però poi nella ripresa abbiamo fatto bene, un terzino andava e l'altro si fermava. Sono venute fuori tante giocate interessanti. Ero un po' preoccupato perchè Paquetà non si è allenato per due giorni per la febbre, Bakayoko non stava bene, ma ha stretto i denti e ha giocato. Anche lui aveva un po' di febbre. Potevamo fare meglio, ma va bene così".

Su Piatek: "Non è solo un goleador, ma è bravo anche a farti giocare bene. Si muove bene, si muove tanto, si sacrifica per la squadra, corre tanto. Siamo contenti, poi appena tocca la palla la mette dentro".

Su Conti e Calabria: "Anche Abate ci ha dato tanto. Siamo ben coperti. Oggi Andrea ha fatto bene, è un patrimonio della società. Quando attacca fa molto bene, ha fatto assist anche oggi, mentre in fase difensiva può migliorare ancora".

Sulla panchina: "Si è allungata. C'è gente che non gioca da tanto, ma tutti hanno grande spirito di appartenenza. Bisogna continuare così".

Sulla fase offensiva: "Oggi abbiamo sbagliato qualcosa. Castillejo poteva entrare di più verso il campo e lasciare spazio sulla fascia a Conti. Nel secondo tempo ci siamo mossi meglio, le catene stanno funzionando bene sia a destra che a sinistra. Stiamo verticalizzando di più, ci muoviamo di più senza palla".

Sul momento: "La mia testa è già a martedì. Ringrazio i tifosi per il coro. Dobbiamo ancora pedalare tanto, ci sono diverse salite da fare ancora".