Gattuso a Rai Sport: "Samp molto forte, siamo preparati. Paquetà ha tutto per diventare un big. Caos Supercoppa? La mia proposta è..."

Alla vigilia di Milan-Sampdoria, il tecnico rossonero Gennaro Gattuso ha parlato così ai microfoni di Francesco Rocchi di Rai Sport: "Domani affrontiamo una squadra molto forte, che sta facendo grandi risultati. Sicuramente non andremo in vacanza, sarà una gara difficile per entrambe. Sono sicuro però che siamo preparati bene".

Paquetà pronto per giocare? "Lucas è un profilo interessante, può diventare un big e già per l'età che ha è un grande giocatore. Può darci una grandissima mano. L'importante è che non gli diamo troppo peso, viene da un campionato completamente diverso, ma ha tutte le qualità per imporsi e diventare un grande per questa società. Ha tutte le carte in regola".

Fiocco rosa sulla maglia di Supercoppa in favore delle donne: "Non un fiocco, io metterei proprio una giacca rosa piena di rose rosse. La parità è qualcosa di corretto, non possiamo farne a meno. Solo un fiocco rosa non basta, farei qualsiasi cosa per questo aspetto della parità dei sessi".