Gattuso: "Abbiamo dei vincoli, ma qualcosa faremo sul mercato"

Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Bologna-Milan, mister Gattuso ha parlato così del mercato di gennaio: "Tutti quello che scrivete a livello di mercato, finanziario e fair play sono tutte cose che non ho ancora affrontato con la società. Nessuno è ancora venuto a dirmi 'lo riscattiamo, non lo riscattiamo', sono cose che sento dire solo da voi della stampa. So che abbiamo dei vincoli e non possiamo muovere moltissimo sul mercato però qualcosa faremo, ma siete voi che continuate a dire che dovremo vendere Çalhanoglu, Suso, Higuaín... A me non risulta".