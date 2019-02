Gattuso: "Conti è un nostro patrimonio, e può migliorare ancora tanto in difesa"

Assist ed ottima prestazione per Andrea Conti, schierato titolare contro l'Empoli. Queste le impressioni di Gattuso in conferenza stampa: "Prima di farsi male è stato un giocatore pagato 25 milioni, è un giocatore che si sta riprendendo. E' un patrimonio della società. Può migliorare tanto in fase difensiva. Non ci dimentichiamo che da 4-5 partite Abate non gioca. Bisogna fare delle scelte e mettere la miglior squadra in campo"