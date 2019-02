Gattuso: "Conti esterno d'attacco? Può farlo, ma lasciamolo nel suo ruolo. E' un giocatore importante"

Su Andrea Conti, Rino Gattuso ha spiegato oggi in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Empoli: "Esterno del tridente d'attacco? Ha le caratteristiche per farlo, per difendere il risultato. Ma lasciamolo nel suo ruolo, è un giocatore importante. Può fare il quinto, il terzino è il suo ruolo. Di attaccanti esterni ne abbiamo abbastanza".