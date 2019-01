Gattuso e gli infortunati : "Per Suso non è pubalgia, solito fastidio. Caldara e Biglia tra 25 giorni"

Nel corso dell'intervista a Milan TV, Gennaro Gattuso ha parlato così della situazione infortunati: "Per Suso non parlerei di pubalgia. Ha il solito problema che lo attanaglia da un mese a questa parte. Ha un'infiammazione al pube che gli sta dando fastidio e in questo momento deve guarire bene. Da quando siamo tornati non si è mai allenato con la squadra, aveva già stretto i denti contro la SPAL, adesso non è in condizione di scendere in campo. Caldara e Biglia hanno fatto una risonanza, stanno andando molto bene, penso che tra 25/30 giorni saranno a disposizione".