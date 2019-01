Gattuso: "Faremo di tutto per trattenere Zapata. Calhanoglu? Il Lipsia lo voleva, mai stato sul mercato"

Su Hakan Calhanoglu e su Cristian Zapata, Rino Gattuso ha dichiarato oggi in conferenza stampa: "Calhanoglu ve lo siete inventato voi, non esiste. C'è qualcuno che si diverte a scrivere sempre su Calhanoglu. Il Lipsia lo voleva, ma ho sempre detto alla società, così come loro a me, che è un giocatore fondamentale e non è mai stato sul mercato. Zapata, invece, è a scadenza. La società gli ha proposto un rinnovo contrattuale e deve decidere il giocatore. Sta giocando da protagonista. Adesso è infortunato e vediamo di riuscire a sistemare anche questa questione. Altre uscite non ce ne saranno sicuramente. Sia io che la società stiamo facendo di tutto per trattenere Zapata".