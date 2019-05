Gattuso: "Senza nulla togliere a Laxalt e Castillejo, ma delle operazioni sono state fatte perché squadre ci dovevano soldi"

Dopo il successo contro la Spal, Rino Gattuso ha parlato così in conferenza stampa del mercato: "Tante operazioni di mercato son state fatte per un discorso di soldi che magari una squadra ci doveva dare. Senza nulla togliere a Laxalt e Castillejo. Avevamo problemi all'interno della UEFA e abbiamo dovuto confrontarci anche con questo. La UEFA ora non ci fa nemmeno fare un certo tipo di operazioni".