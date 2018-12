Gattuso: "Sono disposto a buttarmi nel fuoco per i miei giocatori. Riposo per Calha? Solo se è stanco fisicamente"

Queste le parole di Rino Gattuso in conferenza stampa su Hakan Calhanoglu: "Io non difendo solo Hakan, io difendo tutti. Sono disposto a buttarmi nel fuoco per i miei giocatori. Per questo quando parlate con me, io mi irrito quando attaccate in maniere diretta i miei ragazzi. Solo chi non fa non sbaglia. Poi lo sappiamo anche noi che dopo serate come giovedì i responsabili siamo noi e abbiamo scritto una pagina nera, ma la vergogna non esiste. Solo chi ruba si deve vergognare, noi facciamo solo sport. Turno di riposo per Calha? Vediamo, devo capire se la stanchezza è mentale o fisica. Se fosse di corpo, lo farò sedere in panchina. Se invece, come credo, è solo di questione di testa, devo essere bravo io ad entrargli nel pensiero e farlo valorizzare".