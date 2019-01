Gattuso su Higuain: "Al 90% giocherà dall'inizio. Non ci rimarrei male se andasse via"

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa della situazione di Gonzalo Higuain: "Mi baso su come vive il gruppo, su come sta a contatto con lo staff. Ci sono tantissime voci. Si sta allenando bene con i compagni, è a disposizione. Lo faccio giocare perché lo vedo bene, sereno. A meno che sia un grandissimo attore, ma non credo, lo vedo dentro il progetto. Sta sempre a scherzare, è una radio. Non si ferma mai. Dopo la partita di campionato contro la Juve, qualcosa è successo nella sua testa. Vediamo domani. Far cambiare l’idea a un atleta non è facile. Io devo pensare a mettere la miglior squadra in campo e a sfruttare le loro caratteristiche. A me non ha detto che vuole andare via e lo sto ancora aspettando, Rimanerci male se andasse via? Non conta nulla. La cosa più importante e corretta sarebbe parlare della partita di domani. Non ci rimango male, anche io ho fatto il calciatore per tanti anni. Ognuno di noi è diverso e non possiamo giudicare il ragionamento di una singola persona. In base a come stai mentalmente, vedi le cose. Voglio godermi la finale e vedremo cosa succederà. Domani giocherà al 90% dall'inizio".