Gattuso su Higuain: "Ho parlato con Gonzalo, deve trascinare i compagni"

Rino Gattuso ha parlato così in conferenza stampa di Gonzalo Higuain: "Ho parlato con Gonzalo, il primo deluso dalla situazione è lui. Ma in questo momento deve darci esperienza e carattere, poi i suoi gol. Nella difficoltà, la priorità non sono le reti ma la sua leadership, il suo trascinare i compagni anche se qualcuno sbaglia. Poi le chiacchiere intorno a lui ci saranno sempre, non possiamo controllare tutto, ma gli ho detto che da parte di tutti c'è apprezzamento ma deve fare qualcosa in più. Bisogna concentrarsi sul fare le cose al cento per cento e con gli occhi avvelenati".