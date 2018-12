Gattuso su Higuain: "Non mi risultano certe voci di mercato, sta soffrendo perchè non segna"

Nella conferenza prima di Milan-Fiorentina, Rino Gattuso ha commentato così il momento di Gonzalo Higuain: "Me lo tengo stretto, non mi risultano le voci di mercato che girano su di lui. Sta attraversando un momento non positivo, come tutta la squadra, però siamo quarti in classifica e quindi dobbiamo pensare il meno possibile. Non ho nessun dubbio su Gonzalo. Mi avete rotto le scatole per mesi con i due attaccanti e ora invece sono un problema. In questo momento stiamo facendo fatica, in mezzo ci manca un po' di qualità, con questo modulo è cambiato il nostro modo di giocare. Non è solo Higuain a faticare, non è solo lui il problema ma è tutta la squadra che gioca con il freno a mano tirato. Per come lo conosco, lui sta soffrendo perchè non segna. Io con lui parlo di calcio, non di altro. Non ho mai parlato con lui di altre questioni, così come lui non mi ha mai detto nulla".