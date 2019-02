Gattuso su Piatek: "Vuole conoscere ogni dettaglio dei difensori avversari, poi prova i movimenti"

Gol e classici colpi di pistola, altra serata straordinaria per Piatek a San Siro. Gattuso, in conferenza, ne parla così: "Si è inserito bene, vive molto bene lo spogliatoio. Si impegna sempre, ma non è un giocatore da allenamenti. Gli piace curarsi bene, ma non ti riempe gli occhi negli allenamenti. Va sul pratico, gli piace provare i movimenti 2-3 giorni prima della partita. Ci viene a chiedere le caratteristiche dei difensori avversari".