Gattuso sui rinnovi di Abate e Zapata: "E' un problema della società, su queste cose non ci metto becco"

Queste le parole di Rino Gattuso in conferenza stampa sul futuro di Abate e Zapata che hanno il contratto in scadenza e per ora non hanno ancora rinnovato: "E' un problema della società, il mio compito è allenare la squadra. Sulle cose contrattuali non ci metto becco. Abate e Zapata sono qui da tanti anni e hanno dato sempre tutto. Per loro posso avere solo parole positive, ma è una scelta che spetta alla società che punta soprattutto sui giovani".