Gattuso sulla Fiorentina: "Squadra che crea molti pericoli, domani servirà una grande partita . Su Montella..."

In merito alla gara di domani contro la Fiorentina, Rino Gattuso ha dichiarato in conferenza stampa: "Non vinciamo a Firenze dal 2014. L'ho studiata ed è una squadra che crea grandi pericoli. Davanti hanno grandi giocatori, domani servirà una grande partita a livello fisico, mentale e tecnico. La Fiorentina è una squadra che ti può creare sempre pericoli. Voglio vedere la voglia di scendere in campo e di saper soffrire. Pur non giocando bene, contro il Bologna, abbiamo creato molto. Il Bologna non è facile da affrontare in questo momento. Montella? Io devo pensare solo alla partita e a vincerla. Ho grande rispetto per Montella e il suo lavoro, non ho niente da dirgli".