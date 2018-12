Gattuso: "Suso lo valutiamo domani. I ragazzi sanno che ambiente troveremo"

Queste le prime parole di Rino Gattuso in conferenza stampa: "Fondamentale per società e per noi. Non basterà giocare con grinta ma dovremo usare la testa. Troveremo ambiente caldo ma in campo andiamo noi e dovremo dare il massimo a livello fisico e tecnico"

Su Suso: "Lo valutiamo domani. Oggi abbiamo provato qualcosina, vedremo se potrà scendere in campo o meno. A livello strumentale non c'è nulla, ma ha dei piccoli fastidi".

Sull'esperienza in queste partite: "Devo trasmettere ai miei ragazzi il modo di preparare bene la partita. I ragazzi hanno un loro modo di giocare e di stare in campo. Mettere qualcosa in più nella loro testa, a volte, può essere controproducente. Non posso mettere le mie caratteristiche nella loro testa. Ognuno di loro è diverso e non tutti hanno bisogno del mio vissuto. Solo per noi italiani si parla di giovani per ragazzi di 20-21 anni. Domani dobbiamo esser bravi a preparare la partita. Sapranno che ambiente troveremo".