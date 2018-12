Gattuso: "Voglio una squadra con la bava alla bocca"

Rino Gattuso ha commentato così il momento della squadra rossonera in conferenza stmapa: "Dopo aver sofferto siamo andati in difficoltà. In partite dove eravamo in emergenza ho visto una squadra con la bava alla bocca, voglio vedere quello, non una squadra impaurita. Potevamo fare qualcosa in più, non siamo riusciti a fare bottino pieno, il rammarico più grande è quello. Questa squadra ha avuto una involuzione tecnico tattica, questa squadra nelle prime 7 partite giocava a memoria. Forse c'è anche un po' di confusione nei giocatori, abbiamo cambiato in queste settimane. E' un problema da non sottovalutare questo".