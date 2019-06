Gautieri sul Milan: "Massara farà bene. Torreira giocatore importante"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Carmine Gautieri, fra le altre cose, ha parlato anche del Milan: "Ho avuto la fortuna di conoscere Massara. È un direttore sportivo che può fare bene. Sono convinto che il Milan lavorerà bene per poter competere con le altre. Budget limitato? Una società come il Milan non può avere risorse limitate. Farà qualcosa di importante. Torreira è un giocatore importante. Quando li prendi i calciatori sono tutti giusti, poi ci vuole il giusto tempo per far crescere il progetto e la tua idea".