Gazidis: "Ci mancano i nostri tifosi, non vediamo l'ora di rivederli a San Siro"

Durante la conferenza di oggi a Milanello, Ivan Gazidis ha parlato così dei tifosi milanisti: "Il Covid, per noi e per la comunità, è stata una grossa sfida. Il calcio è una comunità. Il calcio gioca un ruolo molto importante nel ritorno alla normalità. Speriamo di riavere i tifosi allo stadio in sicurezza, loro sono una parte molto importante del calcio. Ci mancano i nostri tifosi, vogliamo farli sentire parte del club e li vogliamo allo stadio, il prima possibile, ma solo in sicurezza. Voglio dire due cose ai nostri tifosi in giro per il mondo. La prima è che avremmo voluto avervi qui oggi e faremo tutto il possibile per comunicare, con trasparenza, quello che il vostro club vuole fare per crescere. La seconda è una richiesta per i nostri fan: stiamo facendo un lavoro difficile, molto impegnativo con diverse scelte importanti e difficili. E lo facciamo con grande passione per riportare il Milan dove merita. Non è una strada veloce, ci vorrà tempo e pazienza. Abbiamo bisogno del vostro supporto e della vostra fiducia, sia noi sia la squadra. Serve unità, lavoriamo insieme in un'unica direzione e vi chiediamo di venire con noi in questo viaggio e di credere in noi e nel lavoro che stiamo facendo. Io sono convinto che il club sta crescendo nella via giusta e che il nome del Milan sia rispettato ovunque. Siete parte di questo viaggio e non vediamo l'ora di rivedervi a San Siro per sostenerci con la vostra voce e il vostro amore".