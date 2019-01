Gazidis su Piatek: "E' un altro investimento a lungo termine, è il tipo di giocatore che vogliamo in squadra"

Intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, Ivan Gazidis, ad milanista, ha commentato così l'arrivo di Piatek: "Sono felice di presentare il nostro nuovo giocatore. Questo è un altro investimento a lungo termine del club, sempre nel rispetto del Fair Play Finanziario. Voglio ringraziare Leonardo e Maldini per il grande lavoro che hanno fatto in estate e che stanno facendo adesso. E' un momento emozionante per tutti. Piatek è il giocatore che volevamo nel nostro club: giovane e di talento. Dobbiamo costruire un sogno che deve avere un piano. Dobbiamo ricostruire una squadra a lungo termine. Serve grande disciplina, non prenderemo solo giocatori giovani, ma anche di esperienza. Dobbiamo rispettare quello che ci viene imposto dalla UEFA. Piatek rientra nei nostri parametri, è il tipo di giocatore che vogliamo nella squadra. Abbiamo già tanti giovani in squadra. Vogliamo andare in Champions".