Gazidis sul mercato: "Saremo pronti a cogliere le occasioni giuste"

Intervenuto in conferenza stampa oggi a Milanello insieme a Maldini e Massara, l'ad rossonero Ivan Gazidis ha parlato così del piano di investimenti che il club ha condiviso con la proprietà: "Abbiamo una proprietà molto forte, solida e abbiamo visto investimenti significati. Ma la cosa più importante sono gli investimenti giusti e noi li dobbiamo fare pensando alla crescita di questo gruppo di giocatori. Come diceva Paolo, abbiamo diverse sfide come rispettare il FFP. Lo scorso anno abbiamo perso quasi 150 milioni e dobbiamo agire in un regime di controllo di questa situazione finanziaria. Rilevo un mercato insolito e noi dobbiamo fare gli innesti giusti. Ho la sensazione che ci saranno dei movimenti che avverranno verso la fine del mercato e saremo pronti a cogliere le occasioni giuste".