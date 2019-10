Genoa, Andreazzoli a Sky: "Giocare contro il Milan non è semplice, episodi decisivi"

Aurelio Andreazzoli è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Marassi.

Sulla gara: "Gli episodi sono decisivi, quello che interessa molto agli allenatori è la risposta della squadra. Giocare contro il Milan non è semplice. Non gli abbiamo dato la possibilità di permettergli dominio territoriale. Nel primo tempo i miei sono stati veramente bravi, poi abbiamo avuto due minuti stupidi, abbiamo lasciato un'occasione che non ci si può permettere. Poi siamo usciti con la voglia di fare e qualche idea nonostante l'inferiorità numerica, rendendo la vita difficile al Milan. Nel rigore Reina è stato bravo a parare. Abbiamo anche perso interamente la difesa. Per noi perdere Criscito è difficile. Siamo usciti dal campo decimati".

Sulla sconfitta: "La squadra sa di aver lavorato bene, l'amarezza rimane ma sarà un'amarezza che sarà messa alle spalle. Usciamo fortificati da questa sconfitta".