Genoa, Criscito su Piatek: "Abbiamo perso un grande campione, tutti noi dobbiamo dirgli grazie per quello che ha fatto"

Domenico Criscito, terzino del Genoa, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport l'addio di Piatek a gennaio: "Abbiamo perso un grande campione come Krzysztof, lui aveva dimostrato il suo valore sin dal primo giorno. Un giocatore umile, che si è sempre allenato al cento per cento. Tutti noi dobbiamo dirgli grazie per quello che ha fatto. E’ vero poi che i giocatori arrivati a gennaio si sono inseriti in maniera molto rapida: due giorni dopo il suo arrivo Sanabria era già in campo. Noi vecchi abbiamo cercato di farli sentire subito a casa. Sono stato all’estero, quando cambi squadra e compagni non è mai facile".