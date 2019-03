Genta: "Pazzesco gol di Biglia, i suoi piedi buoni servono sempre. Piatek? Un classico ormai"

Ospite negli studi di Sky Sport 24 per la trasmissione Sunday Morning, il giornalista di Radio 24 Carlo Genta ha parlato così di Chievo-Milan: "Piatek grande classico degli ultimi mesi, mentre Biglia è l'uomo ritrovato che deve inserirsi in questi meccanismi che non lo prevedono in realtà. Il Diavolo ha piazzato questo sprint in avanti basandosi sui due 'centraloni' Bakayoko-Kessié, ma l'argentino ha piedi buoni e servono sempre. Poi il gol di ieri è pazzesco. Del polacco che dire? Aveva rotto il filo del gol per qualche minuto, l'ha ritrovato per quella scivolata che vale tre punti. Fondamentale in vista derby... E pensare che ad inizio stagione doveva essere parcheggiato in prestito alla Ternana dal Genoa, incredibile".