Gentile: "Giusto dare spazio a Tonali dal primo minuto stasera"

Ospite negli studi di SkySport24, Riccardo Gentile ha rilasciato queste parole sul Milan in vista del match di stasera contro il Celtic: "Quelle di Pioli sono scelte condivisibili, non dimentichiamo che il Milan sta giocando tanto. Giusto dare spazio a Tonali dal primo minuto stasera, il club punta molto su di lui. Lunedì ci sarà la Roma in campionato, quindi non vedo nulla di strano nelle scelte di Pioli per stasera.