Gentile: "Il Milan è la squadra più unita tra le grandi di Serie A"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Riccardo Gentile ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan è la squadra più unita tra le grandi per una serie di motivi. Il Milan ha già fatto quadrato intorno a Pioli da tanto tempo e la società ha dimostrato di capire di poter valorizzare un buon lavoro e di riconoscere in Pioli il leader della squadra. Milan-Lazio ha mostrato i rossoneri come una squadra importante che non ha fatto creare nulla ai biancocelesti"