Gentile: "Il Milan sta facendo un grande campionato. Un calo è inevitabile per tutte le squadre"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Riccardo Gentile ha parlato del momento del Milan. Queste le sue parole: "E' un momento di calo inevitabile per il Milan. Questa squadra ha sbalordito tutti e il primo posto è stato impronosticabile. Un minimo calo è normale anche se è evidente che c'è un problema. L'obiettivo del Milan all'inizio dell'anno era entrare in Champions League poi chiaramente il primo posto in classifica aveva fatto ingolosire i tifosi. La squadra però sta facendo un grandissimo campionato. Non credo che il Milan possa lottare fino alla fine per lo scudetto. Forse l'unica squadra che può tenere il ritmo dell'Inter, anche se i neroazzurri rimangono la favorita, è la Juventus"