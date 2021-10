Gentile: "Maignan ha avuto un approccio convincente a livello di personalità"

Riccardo Gentile, giornalista, si è così espresso a SkySport sull'infortunio di Maignan: "L'assenza di Maignan non è indifferente. Innanzitutto per la personalità: ha avuto un approccio convincente sia come prestazione che per la leadership con i compagni, non era scontato inserirsi in questo modo. Tatarusanu non gioca da un anno, l'ultima partita in Serie A fu a fine ottobre contro la Roma".