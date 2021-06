Gentile su Calhanoglu: "Se è in giornata è capace di essere decisivo altrimenti non viene pervenuto"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Riccardo Gentile ha parlato di Calhanoglu. Queste le sue parole: "Calhanoglu è questo giocatore. E' un calciatore che se è in giornata è capace di decidere una partita e l'ha dimostrato ma al tempo stesso, se capita in un periodo di appannamento, non viene pervenuto in campo"