Giacinti a Sky: "Ho iniziato a giocare con i maschi, tutto quello che ho ottenuto è frutto di sacrifici"

Valentina Giacinti, attaccante del Milan e della Nazionale italiana, è stata intervistata da Sky Sport in avvicinamento al Mondiale femminile: "Ho iniziato a giocare con i maschi, per me iniziare con le ragazze è stato un po' traumatico ma poi mi sono abituato. Era stranissimo per me vedere tante ragazze giocare a calcio. Nella vita ho fatto tanti sacrifici, è sempre stato difficile raggiungere qualcosa, adesso sto raggiungendo le prime soddisfazioni. Ho sempre messo quel sacrificio in più ma sono contenta, solo col lavoro apprezzi di più quello che conquisti".