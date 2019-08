Giampaolo: "Mi piace avere un'identità e poi i giocatori devono sorprendermi dentro ad essa"

Marco Giampaolo, in conferenza stampa, ha parlato così dell'identità della squadra: "Mi piace avere un'identità e poi i giocatori devono sorprendermi dentro quell'identità. Faccio i complimenti al Brescia per la partita di Cagliari, mi aveva sorpreso. Per certe cose mi ricorda molto la mia Samp. Siamo stati bravi ad impedire loro di farli giocare con le loro strategie di gioco offensivo. Serve avere giocatori offensivamente sempre freschi, se potessi cambiare sempre i tre attaccanti lo farei. Ecco perchè non c'è un titolare in quel reparto".