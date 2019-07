Giampaolo: "Oltre le mie aspettative i primi dieci giorni di lavoro"

Marco Giampaolo è stato intervistato da Milan Tv prima della partenza per Boston. Il tecnico rossonero si è soffermato anche sui primi giorni di preparazione in quel di Milanello: “Questi primi dieci giorni sono andati via bene, anche oltre le mie aspettative. Lavorare con impegno e serietà, con entusiasmo, con ambizione e poi il tempo ci dirà. Sono fiducioso. Abbiamo provato a far passare qualche concetto che anche nell’amichevole contro il Novara i ragazzi hanno provato a sviluppare con attenzione, cercando di mettere in pratica le tre o quattro cose su cui abbiamo lavorato. A tratti mi è piaciuto”.