Giampaolo: "Parlerò con i calciatori per conoscerli. Dirò cosa penso e cosa mi aspetto, è un lavoro lungo e strutturato"

Marco Giampaolo, oggi in conferenza stampa, si è soffermato anche sulle prime mosse che opererà a Milanello: "E' complesso rispondere ma è pertinente la domanda. C'è un percorso da seguire e in questo devono starci dentro tanti calciatori. Il primo messaggo deve essere collettivo. Ci sono step da seguire. Inizialmente, dobbiamo conoscerci. Fanno prima i calciatori a conoscere me che viceversa. Tra le cose che devo fare è parlare con loro, capirne i profili, pensare ad un modello di gioco. Dirò ai calciatori cosa penso, cosa mi aspetto da loro. E' un lavoro strutturato, lungo. Non conosco scorciatoie, non le perseguo. Devo seguire step di lavoro, creare coinvolgimento da parte dei calciatori che poi completeranno il lavoro tramite le loro qualità. Io rappresento l'idea che soltanto loro possono realizzare. So dove bisogna andare, questo comporta tempo e lavoro, fare e disfare, ma non mi spaventa"