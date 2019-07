Giampaolo: "Percepisco la storia e le ambizioni del Milan. Penso sempre a lavorare per migliorare"

Intervistato da Milan TV, Marco Giampaolo ha parlato così delle sue prime ore a Milanello e del suo modo di fare: "I tifosi rossoneri sono tanti, sono milioni, il Milan è una delle squadre più seguite al mondo. Qui percepisco la storia del club, cosa significa vincere, le ambizioni. Sapevo già cosa aspettarmi in quanto ambizioni ed aspirazioni. Ora le tocco con mano, è giusto che sia così. Credo che bisogna essere sé stessi, mai recitare una parte che non ti appartiene, che non è figlia del tuo modo di essere, pensare, agire. Penso sempre a lavorare per migliorare. Non parlo molto, ma cerco di creare un rapporto intellettuale con i miei giocatori. Sono innamorato dei miei giocatori, cerco sempre di recuperare chi deraglia. Sono i giocatori che fanno la diffenza. Io amo i lavoratori e quelli silenziosi, a volte si comunica anche con gli atteggiamenti e non con le parole. Io sono fatto così".