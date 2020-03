Gianni Di Marzio: "Bisogna giocare le partite a porte chiuse. Stiamo dando una brutta immagine"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Gianni Di Marzio, storico allenatore, ha detto la sua sui rinvii. Questa la domanda e la risposta:

Come valuta le ultime idee sulle partite a porte chiuse?

"La mia posizione è sempre stata quella di disputare le partite a porte chiuse. Il rischio è elevato e riguarda non solo noi ma tutto il mondo. Dobbiamo stare molto attenti e fare le cose attentamente. Se dobbiamo stare a distanza di un metro, come è possibile andare in sicurezza allo stadio. Stiamo dando una brutta immagine al mondo con tutte queste polemiche".