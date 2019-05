Gianni Di Marzio: "Il Milan deve fare almeno sette punti"

Gianni Di Marzio ha parlato a MC Sport, durante Maracanà, delle principali questioni di giornata. Ecco le sue dichiarazioni su Fiorentina e Milan: "Quando due squadre sono messe male, ne esce fuori sempre un pari. E sarà così anche per Fiorentina e Milan. Per la Champions, per me è favorita l'Atalanta, che ha fisico e grande entusiasmo. Il Milan deve fare almeno sette punti, sennò c'è anche la Roma che scappa".