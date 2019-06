Gianni Di Marzio, ai microfoni di TMW Radio, ha rilasciato queste dichiarazioni su Marco Giampaolo, che è in pole per prendere il posto di Rino Gattuso sulla panchina del Milan: "Il Milan farà un colpaccio con Giampaolo. Fa giocare molto bene le sue squadre, soltanto che non ha mai avuto la grande occasione per allenare una big. Dimostrerà tutto il suo valore".