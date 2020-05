Gianni Di Marzio: "Rangnick? Personaggio scomodo. Io sono per Maldini"

Gianni Di Marzio, intervenuto a TMW Radio, ha commentato così la situazione in casa rossonero dopo le parole di Paolo Maldini: "Non mi sono piaciute le dichiarazioni. Rangnick per me ha già firmato con i rossoneri. Mi sembra un personaggio scomodo il tedesco. Lo dimostra il suo curriculum. E' un allenatore bravo, ma un tipo di tecnico che non siamo abituati ad avere in Italia. Non so se riuscirà ad adattarsi nel nostro Paese. Io sono per Maldini".