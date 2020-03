Gilardino sul Corona Virus: "E' giusto lo stop, non siamo dei robot"

Intervenuto ai microfoni di Repubblica Alberto Gilardino, ex calciatore e ora allenatore, ha parlato della situazione Corona Virus. Queste le sue parole: "Il presidente Massimo Secondo ci ha convocati per una riunione e ci ha spiegato di voler sospendere tutta l'attività sportiva, allenamenti compresi, fino alla fine dell'emergenza. Non siamo robot, né io né i giocatori e dopo averlo ascoltato ci siamo allineati, condividendo le motivazioni. Il calcio è un veicolo di comunicazione, ma è importante comunicare il messaggio giusto. Dopo aver parlato col presidente, il sentimento è stato fortemente condiviso all'interno del gruppo, ho sentito tutti i giocatori e tutti abbiamo pensato che non fosse il caso di continuare".