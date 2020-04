Giordano su Ibra: "Spero per il Milan che rimanga, è un valore aggiunto"

Bruno Giordano, ex calciatore e tecnico, ha parlato dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole sul futuro di Ibrahimovic: "Può dare una mentalità vincente. Ha 40 anni e non può giocare tutte le partite, ma 20-25 sì. Rimane un valore aggiunto e il Milan non può aspettare altri 4-5 anni per tornare a grandi livelli, quindi spero per loro che rimanga".