Girard su Giroud: "Non so se giocherà fino a 40 anni come Ibra, ma con lui il Milan è da scudetto"

René Girard, ex tecnico di Olivier Giroud al Montpellier, ha parlato del centravanti francese del Milan ai microfoni di gazzetta.it: "Presi Giroud a calci nel sedere. Così l'ho fatto diventare un campione. Non so se giocherà fino a 40 anni come Ibra, ma con lui il Milan è da scudetto. Una volta gli ho dato un calcio nel sedere così forte che i giocatori si sono fermati".