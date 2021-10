Giroud a DAZN: "Ho aspettato tanto il ritorno in campo, la reazione nel secondo tempo è stata importante"

Olivier Giroud, oggi autore di un gol, è stato intervistato da DAZN al termine di Milan-Verona:

Cosa ti è passato in testa dopo il gol sotto la Sud? “Ho aspettato tanto il ritorno in campo. Nel primo tempo è stato difficile entrare in partita, ma la reazione del secondo tempo è stata molto importante. Siamo pronti a mostrare una reazione tutti insieme”.

Come stai? “Sono al 90%, mi sento quasi libero. È importante per me, ho sentito troppa frustrazione durante le scorse partite. Mi sento sempre meglio, domani starò ancora meglio. Ora ho bisogno di andare nello spogliatoio con i miei fratelli”.

Cosa vi ha detto Pioli all’intervallo? “Mancavamo di aggressività, determinazione e qualità, ci ha detto che nel secondo tempo avremmo potuto solo fare meglio. E lo abbiamo fatto “.

Hai imparato anche a gesticolare oltre all’italiano:“Sì, gesticolo. L’arbitro non mi ascolta, allora uso i gesti (ride, ndr)”.