Giroud: "Sono contento dei miei numeri finora, da titolare è più facile fare la differenza"

Ai microfoni del Corriere dello Sport, Olivier Giroud ha commentato così i suoi primi mesi al Milan: "Sono contento dei miei numeri: tra campionato e Coppa Italia ho disputato 7/8 partite da titolare (8 per la precisione) e ho segnato 6 gol. Per me è più facile fare la differenza quando comincio l’incontro anche se do il massimo e cerco di rendermi utile pure quando Pioli mi fa entrare nel secondo tempo. I numeri, però, dicono che ci riesco meglio quando sono titolare".